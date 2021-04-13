الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 17:45

فون دير لاين تعلق للمرة الأولى على "فضيحة الأريكة" في أنقرة

فون دير لاين تعلق للمرة الأولى على "فضيحة الأريكة" في أنقرة
جاء ذلك في لقائها الدوري الأسبوعي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الاثنين، بحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية.

بدوره، جدد ميشال "أسفه الشديد" للحادثة التي وقعت في أنقرة وأكد "عدم جواز تكرارها"، مشددا على ضرورة "عدم السماح لأحد بزرع الانقسام في الاتحاد الأوروبي"، وفق متحدث باسمه.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لموقف محرج خلال زيارتها مع رئيس المجلس الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث اضطرت إلى الجلوس على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يعد منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما جلس ميشال سريعا على الكرسي الرئيسي إلى جانب أردوغان.

وواجه ميشال انتقادات شديدة من عدد من النواب الأوروبيين بسبب صمته في أنقرة، إلا أنه نفى وجود أي نزعة تمييزية بحق المرأة، مؤكدا أنه لم يتفاعل مع المسألة من أجل تجنب "حادث دبلوماسي أخطر" مع أنقرة.
مصدر : وكالات
رقم : 926973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
13 نيسان 2021
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
13 نيسان 2021
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
13 نيسان 2021
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
12 نيسان 2021
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
12 نيسان 2021
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
12 نيسان 2021
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه