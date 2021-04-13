الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 17:47

رئيس الوزراء الأردني: أزمة الأمير حمزة لم تكن محاولة انقلاب

رئيس الوزراء الأردني: أزمة الأمير حمزة لم تكن محاولة انقلاب
وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

وقال النائب خليل عطية، إن رئيس الوزراء "لم يستخدم أبدا مصطلح مؤامرة أو مصطلح انقلاب، هو نفى وجود محاولة انقلاب واستخدم عبارة محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة "فرانس برس".

واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/ أبريل الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية.

وقال النائب الإسلامي صالح العرموطي إن الخصاونة "نفى وجود انقلاب، وبالنسبة لي طالما أنه لم يكن هناك انقلاب فما الذي كان موجودا إذا؟"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن رئيس الوزراء "أخبرنا بأن الملف أحيل اليوم (الاثنين) إلى المدعي العام، لكنه لم يحدد هل أحيل إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة أم مدعٍ عام نظامي".

وأشار العرموطي إلى أن الخصاونة أوضح أن الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، لن يحاكم، مؤكدا أن "موضوع الأمير حمزة يحل وعولج موضوعه داخل العائلة المالكة".

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن "فتنة" مؤكدا أن "الفتنة وئدت".
مصدر : وكالات
رقم : 926974
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
13 نيسان 2021
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
13 نيسان 2021
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
13 نيسان 2021
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
12 نيسان 2021
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
12 نيسان 2021
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
12 نيسان 2021
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه