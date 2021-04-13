القوات المسلحة السودانية تسلّم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى

وقد تم التسليم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين، فيما أكد الأسرى تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية.



وكان ممثل الجانب الإثيوبي قد شكر الجيش السوداني على المبادرة.