ايران.. تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة

واشار كمالوندي في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء الى أن عملية رفع درجة تخصيب اليورانيوم الى 60% ستبدأ اللثيلة في مجمع الشهيد احمدي روشن النووي بمدينة نطنز، الذي تعرض أمس الأول مرافقه الكهربائية الى تخريب ارهابي مما ادى الى تعطيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي فيه.



وشدد كمالوندي على أن الرئيس الايراني حسن روحاني أصدر قرارا برفع تخصيب اليورانيوم الى 60% وفق حاجة البلاد وامتثالا للقرار الذي أصدره البرلمان الايراني "قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الالحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني".

وشدد على أنه تم تسليم رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص، لافتا الى انه سيعلن عن تفاصيل الخطوة لاحقا.



كما لفت الى أنه سيتم استبدال اجهزة طرد مركزي من طراز IR1 المعطوبة بأجهزة حديثة من ذات الطراز، وستكون سعتها في تخصيب اليورانيوم 50% أكثر من الطراز القديم.



وكان رئيس الوفد الايراني الى مفاوضات فيينا عباس عراقجي قد أعلن من فيينا أن بلاده أبلغت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بدرجة 60%.



كما أعلن عراقجي ان طهران ستقوم بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي آخر في منشأة نطنز النووية.