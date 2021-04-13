الإمـارات تستعين بضباط أمريكيين للتجسس على معارضيها

وقال حساب “أسرار إماراتية” بتويتر أن “السلطات الإماراتية تواصل التعاون مع ضباط سابقين في الجيش الأمريكي من أجل التجسس على المعارضة داخل الإمـارات”.



وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن الإمارات تتجسس أيضاً على بعض الشخصيات الخليجية في قطر وسلطنة عمان والكويت وآخرين من اليمن وليبيا



وبحسب الحساب كشفت مصادر مطلعة من الإمـارات في وقت سابق، تفاصيل طلب إسرائيلي قدم إلى دولة الإمارات من أجل المساهمة في جمع معلومات عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.



وقال حساب “أسرار إماراتية”، إن الكيان الإسرائيلي أخبر السلطات الإماراتية أنها بحاجة إلى خدمات الأخيرة من أجل الحصول على معلومات هامة حول جنودها المختطفين في غزة منذ العام 2014”.



وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد معرفة كل ما هو جديد حول تطورات المقاومة الفلسطينية هناك.



يأتي ذلك بالتزامن مع عودة عدد كبير من قيادات ما يسمى بـ “التيار الإصلاحي في حركة فتح” التابع للقيادي الهارب محمد دحلان والذي يشغل منصب المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.



خلال الفترة الماضية عاد عدد كبيرة من قيادات تيار دحلان وعناصره إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن ظلوا لسنوات طويلة خارج القطاع.



وحسب مصادر فلسطينية، فإن الإمارات قدمت الملايين من الدولارات لدحلان وأنصاره من أجل العودة للقطاع وخوض الانتخابات التشريعية المقبلة فيما يرجح عودة أعداد أخرى قريباً.