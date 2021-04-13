الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 19:08

الإمـارات تستعين بضباط أمريكيين للتجسس على معارضيها

الإمـارات تستعين بضباط أمريكيين للتجسس على معارضيها
وقال حساب “أسرار إماراتية” بتويتر أن “السلطات الإماراتية تواصل التعاون مع ضباط سابقين في الجيش الأمريكي من أجل التجسس على المعارضة داخل الإمـارات”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن الإمارات تتجسس أيضاً على بعض الشخصيات الخليجية في قطر وسلطنة عمان والكويت وآخرين من اليمن وليبيا

وبحسب الحساب كشفت مصادر مطلعة من الإمـارات في وقت سابق، تفاصيل طلب إسرائيلي قدم إلى دولة الإمارات من أجل المساهمة في جمع معلومات عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال حساب “أسرار إماراتية”، إن الكيان الإسرائيلي أخبر السلطات الإماراتية أنها بحاجة إلى خدمات الأخيرة من أجل الحصول على معلومات هامة حول جنودها المختطفين في غزة منذ العام 2014”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد معرفة كل ما هو جديد حول تطورات المقاومة الفلسطينية هناك.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة عدد كبير من قيادات ما يسمى بـ “التيار الإصلاحي في حركة فتح” التابع للقيادي الهارب محمد دحلان والذي يشغل منصب المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

خلال الفترة الماضية عاد عدد كبيرة من قيادات تيار دحلان وعناصره إلى قطاع غزة، وذلك بعد أن ظلوا لسنوات طويلة خارج القطاع.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الإمارات قدمت الملايين من الدولارات لدحلان وأنصاره من أجل العودة للقطاع وخوض الانتخابات التشريعية المقبلة فيما يرجح عودة أعداد أخرى قريباً.
مصدر : وكالات
رقم : 926988
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
13 نيسان 2021
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
13 نيسان 2021
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
13 نيسان 2021
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
12 نيسان 2021
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
الخارجية الإيرانية: سننتقم من إسرائيل بسبب هجوم نطنز
12 نيسان 2021
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
12 نيسان 2021
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
لا حدود لإجرام أميركا.. الراعي الرسمي لـ‘‘داعش‘‘ وتجنيد الأطفال
12 نيسان 2021
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
حزب الله: إيران تحقق انتصارا كبيرا عندما تنجح باعادة اميركا للاتفاق النووي
12 نيسان 2021
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
ايران تصف حادثة نطنز بـ "العمل الإرهابي"
11 نيسان 2021
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
مصدر إيراني: إذا لم تقبل واشنطن شروطنا ستعود بأيدي خالية من فيينا
11 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه