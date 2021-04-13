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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 19:17

تونس .. تحقيق في تصدير منتجات محلية للكيان الاسرائيلي

تونس .. تحقيق في تصدير منتجات محلية للكيان الاسرائيلي
ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤالا لبو سعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى فلسطين المحتلة مرورا بفرنسا".

وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص". مشددا على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي .

وكانت تونس قد نفت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلس في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".
مصدر : وكالات
رقم : 926991
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