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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 20:21

قاليباف يعلق على رد بوتين على رسالة قائد الثورة

قاليباف يعلق على رد بوتين على رسالة قائد الثورة
وأوضح قاليباف خلال استقباله لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى رسالة بوتين تشير الى أن زعيمي البلدين متفقان بهذا الخصوص، ويتعين على المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين متابعة هذا الموضوع.

ولفت قاليباف الى أنه خلال زيارته لموسكو تم الاتفاق على اطلاق خط مالي ولوجستيكي لتسهيل العلاقات التجارية، مشددا على انه تابع هذا الموضوع للاسراع في اطلاقه.

واشار قاليباف الى ضرورة تنديد جميع دول العالم وخاصة مجموعة 4+1 بالعملية التخريبية التي استهدفت المنشأة النووية في نطنز، وأن تتخذ موقفا واضحا وشفافا تجاه ذلك، وقال، ومما لاشك فيه أن من حق ايران الرد على هذا العدوان، وسترد عليه في الوقت المناسب.
رقم : 926995
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