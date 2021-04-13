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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 20:23

السويد تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا في أوروبا

السويد تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بكورونا في أوروبا
ووفقا لموقع ourworldindata.org، سجلت السويد التي اختارت عدم فرض الإغلاق العام ولكنها شددت تدريجيا قيودها التي لا تزال طوعية في الغالب، 625 إصابة جديدة لكل مليون شخص في الأيام السبعة الماضية.

وأظهرت البيانات أن ذلك يقارن بـ521 إصابة في بولندا و491 في فرنسا و430 في هولندا و237 في إيطاليا و208 في ألمانيا و132 في النرويج و111 في الدنمارك و65 إصابة في فنلندا لكل مليون.

وأظهرت بيانات أولية من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن السويد شهدت زيادة بنسبة 7.7٪ في الوفيات في عام 2020 عن متوسطها في السنوات الأربع السابقة.

أما إسبانيا وبلجيكا اللتان فرضتا قيودا مشددة بشكل متكرر، فارتفع معدل الوفيات فيهما 18.1٪ و 16.2٪ على التوالي.

ومع ذلك، كان أداء السويد أسوأ بكثير من جيرانها في الشمال، حيث سجلت الدنمارك زيادة بمعدل الوفيات بنسبة 1.5٪ وفنلندا 1.0٪، بينما لم تسجل النرويج زيادة بمعدل الوفيات خلال عام 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 926996
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