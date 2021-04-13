الدفاع العراقية تعلن تطهير سلسلة جبال حمرين

وقالت الوزارة في بيان، إن "الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين وضمن محورها الخاص خلال العملية الأمنية التي انطلقت قبل يومين بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وتواجد ميداني من قبل رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية ضمن قاطع عمليات ديالى".



وأشار البيان إلى، أن "قيادة الفرقة المدرعة التاسعة حققت الأهداف المخطط لها حيث دمرت جميع المضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابية ورفعت ودمرت العبوات الناسفة".



يذكر ان طائرات F_16 العراقية نفذت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اربع ضربات جوية استهدفت عناصر داعش في جبال حمرين.



وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، انه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الارهاب، نفذت طائرات F_16 العراقية اربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوف في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".