الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي فقأ عين امريكا

اسلام تايمز (اليمن) -انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم يمني وصل نصاب الترند اليوم الثلاثاء تحت عنوان (#السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي) اضافة الى وسومات شهر رمضان المبارك منها وسم (#شهر_رمضان_المبارك ) ووسم (#رمضان_كريم )، حيث مجد المغردون كثيرا بشخصية هذا الشهيد القائد السيد حسين الحوثي "اول من فقأ عين امريكا"، وبكلماته ودروسه القرانية الخالدة التي رددها المغردون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.