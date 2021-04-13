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الثلاثاء 13 نيسان 2021 ساعة 21:47

الرئاسة الفرنسية: قرار ايران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ‘‘تطور خطير‘‘

الرئاسة الفرنسية: قرار ايران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ‘‘تطور خطير‘‘
وقال الاليزيه "انه تطور خطير ندينه ويستدعي ردا منسقا" من جانب فرنسا والمانيا وبريطانيا مع الولايات المتحدة والروس والصينيين، موضحا أن هذا التنسيق "قائم".

وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اعلن أن المنظمة ستبدأ الليلة بالمقدمات اللازمة لرفع درجة تخصيب اليورانيوم الى درجة 60%.

واشار كمالوندي في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء الى أن عملية رفع درجة تخصيب اليورانيوم الى 60% ستبدأ الليلة في مجمع الشهيد احمدي روشن النووي بمدينة نطنز، الذي تعرض أمس الأول مرافقه الكهربائية الى تخريب ارهابي مما ادى الى تعطيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي فيه.

وشدد كمالوندي على أن الرئيس الايراني حسن روحاني أصدر قرارا برفع تخصيب اليورانيوم الى 60% وفق حاجة البلاد وامتثالا للقرار الذي أصدره البرلمان الايراني "قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني".

وشدد على أنه تم تسليم رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص، لافتا الى انه سيعلن عن تفاصيل الخطوة لاحقا.
مصدر : وكالات
رقم : 927042
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