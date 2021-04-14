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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 07:38

الصحة السورية : 104 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

الصحة السورية : 104 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
كما وأكدت الوزارة شفاء 108 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14230.

هذا وسجلت سوريا 7 حالات وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1392 وفاة.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 13-4-2021 بحسب وزارة الصحة كالآتي:

=الإصابات:

٢٤ في اللاذقية

٢٤ في السويداء

١٤ في درعا

١١ في القنيطرة

٩ في دمشق

٧ في ريف دمشق

٧ في حمص

٦ في طرطوس

٢ في دير الزور

=الشفاء:

١٦ في دمشق

١٥ في حلب

١٥ في طرطوس

١٤ في اللاذقية

١٣ في ريف دمشق

١١ في حمص

٧ في درعا

٧ في السويداء

٥ في الحسكة

٣ في القنيطرة

٢ في حماة

=الوفاة:

٣ في دمشق

٢ في اللاذقية

١ في حلب

١ في طرطوس
رقم : 927097
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