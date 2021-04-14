الصحة السورية : 104 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

كما وأكدت الوزارة شفاء 108 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14230.
هذا وسجلت سوريا 7 حالات وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1392 وفاة.
وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 13-4-2021 بحسب وزارة الصحة كالآتي:
=الإصابات:
٢٤ في اللاذقية
٢٤ في السويداء
١٤ في درعا
١١ في القنيطرة
٩ في دمشق
٧ في ريف دمشق
٧ في حمص
٦ في طرطوس
٢ في دير الزور
=الشفاء:
١٦ في دمشق
١٥ في حلب
١٥ في طرطوس
١٤ في اللاذقية
١٣ في ريف دمشق
١١ في حمص
٧ في درعا
٧ في السويداء
٥ في الحسكة
٣ في القنيطرة
٢ في حماة
=الوفاة:
٣ في دمشق
٢ في اللاذقية
١ في حلب
١ في طرطوس