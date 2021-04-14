الصحة السورية : 104 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

كما وأكدت الوزارة شفاء 108 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14230.



هذا وسجلت سوريا 7 حالات وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1392 وفاة.



وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم أمس الثلاثاء 13-4-2021 بحسب وزارة الصحة كالآتي:



=الإصابات:



٢٤ في اللاذقية



٢٤ في السويداء



١٤ في درعا



١١ في القنيطرة



٩ في دمشق



٧ في ريف دمشق



٧ في حمص



٦ في طرطوس



٢ في دير الزور



=الشفاء:



١٦ في دمشق



١٥ في حلب



١٥ في طرطوس



١٤ في اللاذقية



١٣ في ريف دمشق



١١ في حمص



٧ في درعا



٧ في السويداء



٥ في الحسكة



٣ في القنيطرة



٢ في حماة



=الوفاة:



٣ في دمشق



٢ في اللاذقية



١ في حلب



١ في طرطوس