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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 08:32

تحضيرات لبنانية سورية لبدء الترسيم شمالا

تحضيرات لبنانية سورية لبدء الترسيم شمالا
فقد عُقِد أمس اجتماع بينَ وزير الخارجية شربل وهبة، والسفير السوري علي عبد الكريم علي، للبحث في سلسلة من الملفات العالقة بين البلدين، أبرزها: ترسيم الحدود البحرية شمالاً.

وقد أشار السفير السوري إلى أنّ اللقاء كان ودياً، واطّلعتُ خلاله على آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

ونقلت مصادر صحفية إن وهبة سلّم السفير علي مذكرة تدعو الدولة السورية إلى تأليف وفد من أجل البدء بالمفاوضات، على أن يسلّمها السفير إلى وزير الخارجية السوري، تمهيداً للقاء بين الوزير اللبناني ونظيره السوري.

وقالت المصادر إنه جرى النقاش في تأليف لجنتين، سورية ولبنانية، تحضّر كل منهما الخرائط والوثائق المطلوبة لعملية التفاوض المباشر، والاتفاق على المعيار الذي ستنطلِق منه كل واحدة من الدولتين لترسيم حدودهما المشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 927110
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