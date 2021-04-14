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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 08:42

مخلفات الحرب تصيب 6 أطفال وتقتل شخصا بريفي حماة وحلب

مخلفات الحرب تصيب 6 أطفال وتقتل شخصا بريفي حماة وحلب
وذكر مصدر في الهيئة العامة لمستشفى حماة أن أحدا لم يتعرف بعد على ماهية الجسم الذي انفجر، وقال بعض ذوي المصابين إنهم سمعوا صوت انفجار ثم شاهدوا الدخان، وقد انفجر الجسم أثناء لعب الأطفال في الشارع دون أن يتمكن أحد من معرفة ماهيته بدقة.

وأكد المصدر أن أربعة من الجرحى هم أخوة، وأن أكبرهم فتاة في العاشرة من عمرها، وأنهم جميعا تخرجوا من المشفى دون أن تكون حالتهم بحاجة تدخل جراحي، باستثناء طفل واحد (8 سنوات) تطلبت حالته ذلك، وهو ما زال في المشفى وحالته مستقرة.

وأشار إلى أن الأطفال من قرية الهزانة في منطقة مصياف جنوب غرب حماة.

وعلى صعيد متصل أدى انفجار قنبلة بشخص كان يعبث بها صباح الثلاثاء، إلى مقتله وإصابة شخصين آخرين في مخيم الإيمان في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

كما وأصيب 3 أطفال بجروح وحروق خطيرة، أمس الأول، نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بالقرب من حديقة النصارى بمدينة دير الزور.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري المعارض، فإن عدد الذين قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ507 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و157 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق المرصد مقتل 122 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.
رقم : 927113
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