حزب يميني يعلن استعداده للتحالف مع نتنياهو

وقال المحلل السياسي أمجد شهاب: "الازمة السياسية في "اسرائيل" مازالت مستمرة حتی لو أعطی بنت انطباعاً بأنه يقبل في الانضمام لنتنياهو كحكومة وحدة مع نتنياهو تضم اليمين واليمين المتطرف والاحزاب الدينية فهذا لن يؤدي بطريق وبأخری الی تشكيل حكومة".



ورغم أن دعم بينيت فتح ثغرة في جدار تشكيل حكومة إسرائيلية، إلا أن نتنياهو ما زال بحاجة لصوتين على الأقل للحصول على الاغلبية فحزب "يمينا" لا يمتلك الا سبعة مقاعد في الكنيست ونتنياهو فشل في الحصول على الأغلبية المتمثلة بواحد وستين مقعد.



وقال المختص في الشأن الاسرائيلي، مازن الجعري:"أعتقد انه سوف تكون هناك ردود أفعال داخل حزب الليكود الذي ممكن أن يبدأ يفكر كيف يتخلص من رئيس الحكومة الاسرائيلي حتی يستمر الليكود بحكمه علی "اسرائيل" في الفترة القادمة".



ما زالت المعيقات قائمة أمام تشكيل حكومة مستقرة في الكيان، وقد يكون دعم "يمينا" قشة إنقاذ، لكن الامر مرهون بموافقة ائتلاف الليكود على الامتيازات التي سيحصل عليها بينت الذي ترك الباب مفتوحا أمام الانضمام إلى ائتلاف مضاد لنتنياهو رغم أن ذلك لا يفيد في تشكيل ائتلاف حاكم يتمتع بأغلبية إذا فشل في تشكيل ائتلاف، وقد يتم تشكيل حكومة لن تصمد أمام اية هزة تضرب الكيان.



حتی وإن ابدی نفتالي بينيت رئيس حزب يمنيا الموافقة للدخول مع بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة الا ان العوائق مازالت تعترض بنيامين نتنياهو بتشكيل هذه الحكومة.