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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 09:15

السماح لأداء عمرة رمضان للراغبين من داخل وخارج السعودية

السماح لأداء عمرة رمضان للراغبين من داخل وخارج السعودية
وكشف نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، أن "وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان"، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتهم، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

وأعلن جاهزية مراكز النقل ونقاط التجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق إجراءات دقيقة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الصحية كافة التي وضعتها الجهات المختصة.

وأكد رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وصرح بأنه تم العمل على إجراءات استباقية سيتم العمل بها، من شأنها زيادة عدد المعتمرين وفق الاشتراطات الصحية.

وقال مشاط إن "الجهات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية في الحرمين الشريفين"، مؤكدا أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان، سيتم فقط لمن تلقوا لقاح كورونا.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، تشمل من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو المتعافي من الإصابة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 927116
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