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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 09:40

الاحتلال يمنع آذان العشاء بالأقصى وفلسطين تدعو العالم للتدخل

الاحتلال يمنع آذان العشاء بالأقصى وفلسطين تدعو العالم للتدخل
واعتبر الناطق باسم الرئاسة هذه الممارسات عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

واستنكر أبو ردينة هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

وكانت شرطة الإحتلال قد أقدمت مساء يوم الثلاثاء، على انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا مئذنتي المغاربة والأسباط وقطعوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بمكبرات الصوت، ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من رمضان.

وأكد الشهود أن ضباطا من الشرطة خلعوا باب مئذنة باب الأسباط واقتحموا سطح المئذنة وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب.

وأثارت هذه الخطوة اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفعت السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني، إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السلطات الصهيونية، بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.

ومنعت قوات الاحتلال المقدسيين من الإفطار في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى.

وأقام فلسطينيون صلاة التراويح في ساحات وشوارع بالقدس المحتلة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية خشية فيروس كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 927125
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