موسكو: طهران عملت دائما بشفافية تجاه الاتفاق النووي

وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في توتر، قال اوليانوف: ايران على الدوام كانت شفافة تماما في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي.



واكد الدبلوماسي الروسي على ضرورة حفط الاتفاق النووي، وقال: غني عن القول، نحن لسنا سعداء بهذا (التخصيب بمستوى 60٪)، لكننا معتادون على التفكير بشكل كبير، يجب ألا نركز على المشاكل الحالية بل على إحياء الاتفاق النووي، إذا نجحنا، فسيتم حل هذه المشكلة وغيرها قريبا.



وكان مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قد قال في تغريدة على صفحته على تويتر أمس الثلاثاء : ان تخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ سيتم في مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR4 و IR6 في نطنز.



واضاف غريب آبادي: بدأت التعديلات على هذه العملية، ونتوقع أن يتم تجميع المنتج الأسبوع المقبل، سيؤدي هذا المنتج إلى تحسين جودة وكمية منتجات الادوية المشعة بشكل كبير.



وفي وقت سابق، وصف أوليانوف بدء تخصيب إيران بمستوى 60 % نتيجة لتخريب منشأة نطنز النووية.



وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قد اعلن أمس الثلاثاء عن بدء ايران عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 60 %.



جاء ذلك في تصريح ادلى به مساعد الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين الايرانيين عباس عراقجي الذي وصل الى فيينا الثلاثاء للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 4+1.



وقال عراقجي في تصريحه: ان ايران اعلنت اليوم (الثلاثاء) في رسالة الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 60 %.



واضاف مساعد الخارجية الايرانية: سيتم فضلا عن التعويض عن اجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز، اضافة 1000 جهاز آخر بقدرة اكبر بنسبة 50 %.



يذكر انه اثر قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي، اعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بدء عملية التخصيب بنسبة 20 % في منشأة فوردو قبل اكثر من 3 اشهر.



من ناحيته اشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، الى رسالة ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبدء التخصيب بمستوى 60 % في سياق الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية، معلنا بان التمهيدات التنفيذية للعمل ستبدأ مساء الثلاثاء في مجمع "الشهيد احمدي روشن" للتخصيب في نطنز.



وقال كمالوندي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" الثلاثاء: انه بناء على الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية اصبحت منظمة الطاقة الذرية مكلفة بتدشين خط انتاج اليورانيوم بنسبة 60 % حسب الحاجة في اطار المادة 1 من قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني" الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي.



واضاف: انه في هذا السياق تم على الفور تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمارة الاسئلة المتعلقة بمعلومات تصميم DIQ وستنطلق بدءا من الليلة التمهيدات التنفيذية لهذا العمل في منشأة التخصيب وسيتم اطلاع المواطنين تباعا بالمعلومات التكميلية.

وقال كمالوندي: جدير بالذكر ان اليورانيوم المخصب بمستوى 60 بالمائة يستخدم في انتاج عنصر الموليبدن لاستعماله في صنع مختلف انواع الادوية المشعة.