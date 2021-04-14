الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 10:05

استهداف سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ بالقرب من ميناء الفجيرة

استهداف سفينة ‘‘إسرائيلية‘‘ بالقرب من ميناء الفجيرة
وأضافت المصادر ان السفينة المستهدفة هي سفينة (هايبيرون ري) التابعة لشركة pcc الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات وتحمل الرقم 9690559، ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 60 متر.

وأوضحت المصادر ان السفينة الاسرائيلية المستهدفة قرب شواطئ الفجيرة الاماراتية كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الاحمدي بالكويت.

وفي أول تعليق اسرائيلي على الحادثة قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان هنالك تقارير تتحدث عن استهداف سفينة مملوكة لشركة اسرائيلية بصاروخ أو طائرة مسيرة مقابل السواحل الاماراتية.

من جهتها أشارت جروزالم بوست بأن الاستهداف جاء بعد العمل التخريبي الذي حصل في منشأة نطنز النووية الايرانية، وزعمت بأن إيران هاجمت سفينة إسرائيلية أخرى في بحر عمان قبل بضعة أسابيع.

كما قالت هاآرتس بأن المسؤولين الامنيين الاسرائيليين حذروا مؤخرا من تبعات مهاجمة أهداف ايرانية على الكيان الاسرائيلي.
مصدر : وكالات
رقم : 927132
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
14 نيسان 2021
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
14 نيسان 2021
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
13 نيسان 2021
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
13 نيسان 2021
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
جلسات تلاوة القرآن الكريم تجري بحضور قائد الثورة الاسلامية
13 نيسان 2021
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
13 نيسان 2021
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
ايران... يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
13 نيسان 2021
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
ظريف: الصهاينة يريدون الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر
12 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا