الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء

وقال الرئيس روحاني ،خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: ان اعلاننا اليوم باننا سنقوم بتفعيل اجهزة الطرد المركزي IR6 في نطنز او ايصال نسبة التخصيب الى 60 بالمائة، انما هو رد على اعمالكم الخبيثة. لا يمكنكم التآمر ضد الشعب الايراني وترتكبوا الجريمة في نطنز. نقطع ايديكم عندما ترتكبون الجريمة. قطعنا كلتا يديكم، احدهما بـ IR6 والاخر بالتخصيب 60 بالمائة. من المعلوم اننا لن نتوقف.



وتابع الرئيس روحاني: ان اردتم العبث بالتكنولوجيا النووية السلمية القانونية الايرانية الخاضعة للمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فاننا سنعمل ايضا في الاطار (القانوني). عملكم ارهاب نووي الا ان عملنا قانوني.



وتابع الرئيس روحاني: علينا ان نقطع الحرب الاقتصادية وننهي الظلم. يجب قطع يد الظالم. يجب قطع يد من جعل معيشة الشعب رهينة به ويؤذينا في توفير اللقاحات والمواد الغذائية.



واضاف: ان الضغوط علينا تجري منذ اكثر من 3 اعوام. يجب قطع يد الظالمين على الفور وان حدث هذا الامر بصورة اسرع حتى ساعة واحدة فهو افضل.



واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قوية ولا تخشى المفاوضات وقال: لا تتصوروا باننا ضعفاء. يقولون لنا اتدرون من يجلس امامكم؟ اميركا. حسنا، من هي اميركا؟ نحن اقوياء ونتفاوض مع اميركا مثلما تفاوضنا في الاتفاق النووي وجئنا بها وجعلناها في حجمها الحقيقي. لذا فاننا اقويا ولا تشككوا بقدراتنا.



واضاف: نحن اقوياء في التكنولوجيا المتطورة والقوة الناعمة وفي المفاوضات ، اذ نتحدث مع الطرف الاخر ونحظى بالمنطق. نحن نمتلك منطقا قويا وبامكاننا ارضاخ العدو وجعله في حجمه الحقيقي.