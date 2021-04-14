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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 12:07

إثيوبيا تتحدث عن آليات لحل النزاع مع السودان

إثيوبيا تتحدث عن آليات لحل النزاع مع السودان
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية ،مساء أمس الثلاثاء، أن “إثيوبيا تحث المجتمع الدولي على الضغط على السودان حتى يعود إلى رشده ويجلي قواته من الأراضي الإثيوبية التي احتلها بالقوة منذ 6 (تشرين ثان) نوفمبر 2020 بينما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بعملية (إعادة) القانون والنظام في (إقليم) تيجراي”.

وأضاف: “على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، فمن المؤسف أن نراه الفاعل الرئيسي في تعريض السلام والأمن في القرن الأفريقي للخطر من خلال غزو أراض إثيوبية، ونهب وتشريد المدنيين وقرع طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي”.

وتابع: “إثيوبيا مستعدة لحل نزاعها الحدودي مع السودان باستخدام آليات حل النزاعات الحالية بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن وفقا لتبادل المذكرات لعام 1972، الذي يحظر النزوح والقوة لحل القضايا الحدودية حتى يتم العثور على حل ودي”.
مصدر : وكالات
رقم : 927147
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