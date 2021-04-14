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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 12:09

الطاقة الذرية الايرانية: منشأة نطنز ستتحرك بسرعة نحو الأهداف المحددة

الطاقة الذرية الايرانية: منشأة نطنز ستتحرك بسرعة نحو الأهداف المحددة
في تغريدة على تويتر اليوم الاربعاء، اشارت منظمة الطاقة الذرية الى الاعمال الارهابية المعادية ضد الصناعة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية والعمل التخريبي الاخير ضد منشأة الشهيد احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز، وقالت : إن الحظر واغتيال العلماء النوويين وتخريب قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز والهجوم الإرهابي الأخير على المنشأة، يظهر فقط فشل أعداء إيران الإسلامية، وان إرادة علماء الصناعة النووية حولت كل هذه الاعمال الدنيئة الى يأس.

واضافت المنظمة: منشأة نطنز النووية ستتحرك بأسرع ما يمكن نحو الأهداف المحددة، وإذا لزم الأمر سيعمل العلماء الإيرانيون على جعل العالم يشهد مرة أخرى القدرات العلمية للإيرانيين في التكنولوجيا النووية، وإن تصميم العلماء الإيرانيين لايزال قائما.
مصدر : وكالات
رقم : 927148
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