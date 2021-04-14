روحاني لنظيره العراقي: أمنكم من أمننا

وأوضح روحاني إن تعزيز مكانة العراق اقليمياً ودولياً "مهم جداً" بالنسبة لنا وإيران تعتبر أمن العراق من أمنها، مضيفاً "تعتقد إيران أن التدخل في شؤونه مضراً ليس للعراق فحسب بل للمنطقة برمتها، والأمريكيون يتعاملون بازدواجية في مكافحة الإرهاب، وسلوكهم على الحدود العراقية السورية غامض".



وأضاف الرئيس الإيراني إن "الدور الأمريكي في المنطقة هو دور تخريبي دائما ولا يهدف الى احلال الأمن والسلام فيها "، مشدداً على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، وقال: يمكن لطهران وبغداد تطوير التعاون الثنائي والإقليمي، ودورهما في التطورات الإقليمية وتكون مؤثرة.



وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة الإسراع في تنفيذ وتشغيل الاتفاقات السابقة، بما في ذلك مشروع سكة ​​حديد شلمجة - البصرة وربط سكة حديد البلدين، مضيفا: "يمكن لإيران والعراق النظر فيهما. القدرات الاقتصادية، باعتبارهما اقتصادين متكاملين، تطوير التعاون مع بعضهما البعض وزيادة حجم التبادلات والعلاقات التجارية من خلال تعزيز نقل البضائع والعبور".



من جانبه، هنأ الرئيس العراقي برهم صالح في هذا الاتصال الهاتفي، إيران حكومةً وشعباً بشهر رمضان المبارك، واصفاً العلاقات مع الجمهورية الإسلامية بأنها استراتيجية ومتطورة، آخذاً بعين الاعتبار القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.



وشدد الرئيس العراقي على أن "الحكومة العراقية عازمة على السعي الجاد وتنفيذ كافة الاتفاقات في مختلف المجالات بين البلدين ، بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة".



كما شدد برهم صالح على أهمية إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتعاون جميع دول الجوار لتحقيق هذا الهدف، مضيفا: "إن قرار الحكومة العراقية إنهاء وجود القوات الأجنبية في هذا البلد أمر جاد ومفاوضات في هذا البلد، وفي هذا الصدد "تم العمل الاستراتيجي والمستمر مع الأمريكيين وسيستمر حتى تحقيق النتيجة النهائية".