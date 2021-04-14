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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 15:36

الأردن يدين استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن تصرفات شرطة الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القائم القانوني والتاريخي.

وكانت القوات الصهيونية أقدمت على تخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف بالجهة الغربية، وكذلك التعرض لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وشدد الناطق باسم الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي.

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي والكف عن هذه التصرفات والاستفزازات واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
رقم : 927200
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