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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 18:35

بلينكن: سننسق مع الناتو لانسحاب كامل من أفغانستان

بلينكن: سننسق مع الناتو لانسحاب كامل من أفغانستان
وقال بلينكن، في إفادة صحفية قبيل اجتماع مع الأمين العام للناتو حول أفغانستان، اليوم الأربعاء: "تمكنا من تحقيق كل الأهداف التي وضعناها أمامنا في أفغانسان وحان الوقت الآن للعودة إلى وطننا" على حد تعبيره.

وأضاف "سننسق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق من أفغانستان"، متابعا "سنعمل بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة للحصول على خروج آمن للقوات الأمريكية".

وأكد أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث عن سحب القوات بعد بضع ساعات".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد بحث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاستعدادات لمؤتمر السلام حول أفغانستان في إسطنبول.

قال المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، الأسبوع الماضي، إن هناك قرابة 90 مقترحا وفكرة من جهات متعددة، ويتم العمل على دمجها في الوقت الحالي للوصول إلى خطة سلام واحدة، ليتم عرضها في مؤتمر السلام المقرر إقامته في تركيا الشهر الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 927219
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