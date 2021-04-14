قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية

وقال قائد الثورة الإسلامية في مجلس تلاوة القران بمناسبة شهر رمضان الکريم: يجب أن نعمل جميعا من أجل القضاء على عدوى كورونا.



وتابع قائد الثورة الإسلامية: الولايات المتحدة تريد من خلال المفاوضات أن تقعد كلمة الحق وتقيم كلمة الباطل وهذا ما لانرضاه أبدا.



واضاف قائد الثورة: الإحصائيات التي وردت في کلامي حول ترتيب إيران الاقتصادي في خطاب النوروز كانت تعود لما قبل خمس سنوات. فقد أوضح لي بعض الأشخاص أن هذه الإحصائية غير صحيحة. ثم تبین لمكتبنا بعد الفحص والدراسة أنهم كانوا على حق وما قلته عن ترتيب ايران الاقتصادي الثامن عشر في العالم كان مرتبطا بأربع او خمس او ست سنوات. أشكر بصدق أولئك الذين ذكروني بهذا الخطأ.