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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 18:45

قاليباف: شهر رمضان فرصة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية

قاليباف: شهر رمضان فرصة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية
وجاء في رسائل وجهها قاليباف الى نظرائه رؤساء برلمانات الدول الاسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: شهر رمضان مجال للدعاء والابتهال الى رب العالمين للعبور من جائحة كورونا وفرصة مناسبة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية.

واضاف: انني اعتقد قلبيا بان ترسيخ وانسجام ووحدة الدول الاسلامية في هذه الظروف الخاصة والعالمية، من شانها ان توفر ظروف الامن والاستقرار الدائم والصحة في العالم الاسلامي.

وتابع قاليباف: انني اذ اغتنم هذه الفرصة، انوه الى ان مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامة الايرانية يؤكد اهمية الدبلوماسية البرلمانية في العالم المعاصر، ويرحب بالمزيد من التعاون والتعاطي البناء مع برلمانات الدول الاسلامية من اجل تحقيق التناغم والتكاتف حتى رفع هذه الازمة الشاملة والمزيد من تلاحم الامة الاسلامية.
رقم : 927222
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