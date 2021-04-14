الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 19:30

هيل يدعو القادة اللبنانيين إبداء المرونة لتشكيل الحكومة

هيل يدعو القادة اللبنانيين إبداء المرونة لتشكيل الحكومة
واكد ان أميركا وشركاءها الدوليين قلقون للغاية ازاء الفشل الحاصل هنا في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني.

لقد قمت بزيارة لبنان في كانون الأول من العام 2019 ومرة أخرى في آب من العام 2020، وسمعت آنذاك إجماعا واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة، انما حتى اليوم لم يحرز سوى تقدم ضئيل جدا، وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة الى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية إنه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول ، سيكون لدي المزيد لأقوله عند اختتام اجتماعاتي غداً، ولكن رسالتي خلال اجتماعات اليوم هي بكل بساطة : إن أميركا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئا ذا مغزى دون الشريك اللبناني".

وأكد اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ، كما أنها ليست سوى خطوة أولى وستكون هناك حاجة الى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة.
مصدر : وكالات
رقم : 927229
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
14 نيسان 2021
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
14 نيسان 2021
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
14 نيسان 2021
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
14 نيسان 2021
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
13 نيسان 2021
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
13 نيسان 2021
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
روحاني: ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني بمنطقة الخليج أمر خطير
13 نيسان 2021
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
بدء محادثات ظريف ولافروف في طهران
13 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا