برلين تستضيف محادثات رباعية بشأن أفغانستان وأوكرانيا والاتفاق النووي

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنّ «المحور الرئيسي للمحادثات هو أفغانستان. والقضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها هي التطورات الحالية على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران».



وسينعقد ما يسمى باجتماع «الرباعية» عقب محادثات أوسع نطاقاً بين وزراء دفاع وخارجية حلف شمال الأطلسي.



وقال رئيس لجنة المصالحة الأفغانية: إن طالبان مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع فروض شروطها بعد الانسحاب الأمريكي



وأضافت : اقترحنا على طالبان إجراء انتخابات مبكرة لاختيار قيادات جديدة بالبلاد وننتظر ردهم.



يذكر أنه قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن رسمياً سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان قبيل الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001. وإنهاء أطول حرب أميركية رغم المخاوف المتزايدة من تحقيق حركة «طالبان» انتصاراً.