المعارضون في السعودية بين التهجير والهدم

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب واسعة في بلدة تندحة من حملة الهدم الجديدة وسط مناشدات للملك سلمان ونجله محمد؛ لوقف حملة الهدم الجديدة.



واعتدت قوات الأمن السعودية وطواقم البلدية على المواطنين والنساء بشكل مروع ما استدعى لتدخل الطواقم الطبية للقيام بإسعافات أولية.



وناشدت إحدى النساء ولي العهد السعودي للتدخل لوقف حملة الهدم.



وفي مقطع آخر قال مصوّره إن عائلة تقيم على طريق الرياض تفاجأت بقدوم الجيش السعودي ومسؤولين من البلدية بغرض إزالة مسكنها.



وأفادت بأن القوات السعودية هدمت فناء المنزل وخزان الماء، وتنوي هدم بقية المنزل رغم رفض أصحابه الخروج منه.



يظهر في تسجيل آخر بعض أهالي تندحة وهم يمشون خلف الجرّافات ويدعون الناس لتصويرها.



وقالت إحدى النساء متظلّمةً إن منفّذي الإزالة أخرجوا امرأة كبيرة في السن وعمياء من منزلها أثناء العمليات.



وتشكى المصوّر من اعتداءات حصلت أثناء عملية الإزالة، فأشار إلى امرأة يقول إنهم تسببوا بكسر رجلها، وفتاة أخرى كانت تبكي قال إن منفّذي الإزالة ضربوها.



وكتبت الناشطة علياء أبوتايه الحويطي: نظام بن سلمان يهدم البيوت على أصحابها ويهجرهم في #ازاله_تندحه في خميس مشيط لا يراعي الله فيهم ولا حرمة للشهر المقدس ولا رحمه!



وقالت علياء: من الشمال حيث مشروع # نيوم إلى الجنوب نهب أرضهم وشردهم ماذا بقي من وطن وأرض يعيشون لها أو عليها! #مبس_ارحل



كما كتبت علياء: العسكر الذي يفعل ذاك بأهله وأبناء وطنه! أي دين تحملون وأي رب تعبدون! وما الذي ستواجهون ربكم به على هذا الظلم يوم موقف عظيم!



وقالت: أصبحتم بيادق في يد نظام مستبد ظالم وانتم جزء من هذا الظلم.



ويستمر نظام آل سعود بسياسته القمعية والتهجيرية ضد الطائفة الشيعية المضطهدة في السعودية فقد كشفت مصادر سعودية مُطلعة عن قرار كان قد أصدره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للانتقام من مدينة القطيف ذات الاغلبية الشيعية، التي تعتبر من أكثر المدن الثائرة ضد النظام السعودي.



وقال حساب “ناشط قطيفي”، إن الحكومة السعودية أصدرت قراراً بتجريف كافة الأحياء المطلة على شارع الثورة. وسط القطيف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من أجل محو الشارع الذي شهد عد انتفاضات ضد الحكم السعودي وصار معلماً للثوار.



وأشار الناشط القطيفي، إلى أن ذلك يأتي من أجل الانتقام من البيوت المتاخمة لدعمها الحركة الثورية. والانتقام من ذوي عشرات الشهداء والمعتقلين الذي يسكنون جوار هذا الشارع، إضافة لمحو تاريخ هذه الأحياء العتيقة الممتد لمئات السنين.



وحسب الحساب الشهير، فقد زعمت الحكومة السعودية أنها ستعوض من ستجرف منزله إلا أن الأهالي يرفضون. بيع بيوتهم وتهجيرهم من موطنهم من حيث المبدأ.



وتابع: “مبلغ التعويض لا يوفر سكن بديل، كما بعض البيوت هي مسكن لأكثر من عائلة وبالتالي ستتضاعف. أزمة توفير مساكن بديلة”.



واستكمل: “الرأي العام يعرف هدف التجريف أنه انتقام من المنطقة وأهلها وليس تنمية لها”.



ونهاية العام الماضي، كشف ناشط سعودي تفاصيل وثيقة خطيرة لمراسلات سرية بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ونجله وولي عهده محمد بن سلمان بشأن مشروع جديد لتهجير الآلاف من السعوديين.



ونشر الناشط محمد العتيبي وثيقة مراسلات بين الملك سلمان ونجله، على حسابه الرسمي بـتويتر تظهر تعليمات أصدرها الملك سلمان لنجله بشأن تهجير آلاف السعوديين من منطقة السودة في عسير من بيوتهم بحجة تطوير وإعمار السعودية.



وعلق العتيبي، على الوثيقة بالقول: “وصلني هذا الخطاب قبل عدة أيام وتحفظت عليه حتى أتأكد من صحته و للأسف أكد لي مصدر من الديوان الملكي صحته وأنه أُجل فقط من أجل أزمة كورونا” .



وأضاف العتيبي: “أقول لأهلي في منطقة عسير أكربوا حزامكم من الآن ودافعوا عن دياركم كما فعل أسلافكم اللي قبورهم شواهد عليها ولا بيعوها بحفنة ريالات”.



يأتي ذلك، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات السعودية في قرية “الشبحة” التابعة لمحافظة “إملج” في إمارة تبوك غربي المملكة.