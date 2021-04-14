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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 21:04
استشهاد وجرح 6 أطفال ونساء جراء قصف سعودي على صعدة
وأفاد موقع "المسيرة نت" في صعدة باستشهاد طفلين وإصابة 2 آخرين وامرأتين جراء قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.
وتتعرض المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مستمر، الأمر الذي خلف مأساة بحق المدنيين وسط صمت دولي وتعنت سعودي.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
927241
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