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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 21:06

أردوغان عن تصريحات رئيس وزراء إيطاليا: قلة تهذيب ووقاحة

أردوغان عن تصريحات رئيس وزراء إيطاليا: قلة تهذيب ووقاحة
وقال أردوغان إن تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، حول زيارة الوفد الأوروبي لتركيا "قلة تهذيب ووقاحة ما بعدها وقاحة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان جدل قد أثير مؤخرا ببروكسل عقب انتشار مقطع مصور يظهر استقبال أردوغان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

واتهم البعض الجانب التركي بعدم تخصيص مقعد لرئيسة المفوضية يناسب منصبها حسب البروتوكول، لذلك اضطرت إلى الجلوس على أريكة، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لاحقا.

وقال تشاووش أوغلو معلقا على الحادثة: "لم نرغب في الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع، لكننا رأينا أنه في الخارج تسبب هذا في رد فعل وتوجهت اتهامات غير عادلة إلى تركيا. فهذه ليست المرة الأولى التي نستقبل فيها ضيوفا أجانب".

وتابع أن الضيافة التركية التقليدية معروفة في جميع أنحاء العالم، وأن اللقاء أجري وفقا للقواعد الدولية والبروتوكول المعتاد، موضحا أنه قبل إجراء أي اجتماع، يجتمع مسؤولو البروتوكول من كلا الجانبين ويتفقون على التفاصيل.

وعلق رئيس الوزراء الإيطالي على ما حدث بقوله : "لا أتفق إطلاقا مع تصرف الرئيس التركي أردوغان، ولا أشاركه إياه، أعتقد أنه تصرف غير لائق، وآسف للغاية بسبب إهانة رئيسة المفوضية فون دير لاين".

وأضاف ماريو دراغي "مع هؤلاء، دعونا نسميهم بأسمائهم، الطغاة، الذين يجد المرء نفسه، مع ذلك، مضطرا للتنسيق معهم، يجب أن يكون المرء صريحا عند التعبير عن رؤى وآراء مختلفة".

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت الخميس الماضي سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي.
مصدر : وكالات
رقم : 927242
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