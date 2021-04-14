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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 21:08

موسكو: لا عجلة في عقد لقاء بين بوتين وبايدن!

موسكو: لا عجلة في عقد لقاء بين بوتين وبايدن!
وقال بيسكوف على القناة "الأولى" الروسية: "لا، لن يكون أحد في عجلة من أمره، من المهم أن ترتبط مثل هذه المبادرة والكلمات حول الحاجة للحوار بالأفعال الحقيقية"، مشيرا مرة أخرى إلى أن اقتراح بايدن بإجراء الاجتماع على أراضي دولة ثالثة هو مبادرة جديدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت دراسة هذه القضية ستستمر إذا تبنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا ، قال بيسكوف "حينها ستكون الأقول اقل تطابق مع الأفعال".

هذا وأجرى بوتين وبايدن، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية لمناقشة العلاقات الثنائية، واقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثنائي في دولة ثالثة في المستقبل المنظور. بدأت المكالمة الهاتفية بطلب من واشنطن.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير للقاء بين بوتين وبايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 927244
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