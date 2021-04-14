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الأربعاء 14 نيسان 2021 ساعة 21:13

الاحتلال يمدد اعتقال 3 أسيرات فلسطينيات

الاحتلال يمدد اعتقال 3 أسيرات فلسطينيات
واكدت الهيئة تمديد محكمة عوفر لمدة اعتقال الشابة الأسيرة أناغيم عوض (21 عاما) وهي طالبة من الخليل.

كما مددت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي اعتقال الشابة شمس مشاقي من قرية ياصيد شمال نابلس، حتى الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق، حيث تقبع في مركز تحقيق الجلمة.

ومددت سلطات الاحتلال اليوم أيضًا، اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق بعد يومين على اعتقالها، علمًا أنها أسيرة سابقة، من عرابة جنوب جنين، وتقبع حاليًا في مركز تحقيق "الجلمة".

وبينت الهيئة ان الأسيرة قعدان اعتقلت خمس مرات سابقا، قضت خلالها ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وخاضت ظروفا اعتقاليه قاسية، حيث خاضت الاسيرة معركة الاضراب عن الطعام أكثر من مرة وكان أشهرها اضرابها عام 1999 الذي تكلل بالحرية.

وقعدان هي زوجة الاسير إبراهيم إغبارية المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات وعشرة أعوام، كما انها اخت الأسير طارق قعدان والمعتقل إداريا.
مصدر : وكالات
رقم : 927247
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