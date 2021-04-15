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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 07:30

بكين تدين الهجوم الارهابي على منشاة نطنز

بكين تدين الهجوم الارهابي على منشاة نطنز
ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" ان المتحدث باسم الخارجية الصينية اجاب في مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء على أسئلة المراسلين حول القضايا الداخلية والدولية ، بما في ذلك آخر التطورات في الشؤون النووية الإيرانية .

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، بخصوص الهجوم الإرهابي الأخير على منشأة نطنز النووية وإدانته من قبل إيران ، إن "الصين تدين بشدة التخريب الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية في إيران واضاف : نحن نعارض بشدة أي هجوم على المنشآت النووية فهذه مسألة خطيرة ويمكن أن تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تصورها".

وأضاف: "الصين تريد حلا سياسيا للمسألة النووية الإيرانية من خلال الدبلوماسية بشكل كامل وإن القضية النووية الإيرانية تمر الآن بمنعطف حرج و المطلوب هو اعادة الاتفاق النووي الى وضعه الاولي في أسرع وقت ممكن وحماية الحقوق المشروعة لجميع الأطراف. ونأمل أن تتمكن جميع الأطراف من خلق المناخ والظروف اللازمة لذلك ".

وقال الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال من مراسل وكالة فرانس برس حول إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة "قضية البرنامج النووي الإيراني تمر بمنعطف حاسم". تحث الصين جميع الأطراف المعنية على التزام الهدوء وضبط النفس ، والتوصل إلى توافق في الآراء لدعم الاتفاق النووي والامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. "المهمة العاجلة هي العمل من أجل عودة الولايات المتحدة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي ورفع جميع الحظر ذات الصلة لضمان أن هذا الاتفاق يسير على الطريق الصحيح."
رقم : 927298
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