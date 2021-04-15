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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 07:32

استهداف مطار أربيل واطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية

استهداف مطار أربيل واطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية
وأضاف المصدر أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق، مشيرا إلى أن القنصلية الأمريكية أطلق صافرات الإنذار.

وأشار إلى أنه تعرض مطار أربيل الدولي لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقالت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق في بيان إن دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وفي السیاق، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وجود أية خسائر بشرية أو مادية جراء الإنفجار.

وادعى القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، يوم الأربعاء، أن طيرانا مسيرا استهدف مطار أربيل الدولي في منطقة كردستان العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 927299
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