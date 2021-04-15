الحوثي: مجلس الأمن يشكر قاتلي الشعب اليمني بدلا من إدانتهم

وكتب الحوثي في سلسلة تغريدات على تويتر : ‏ "‌‌‌‏في جلسة مجلس الأمن اليوم سيتم الثناء على قاتلي الشعب اليمني بالعدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي، بمبرر السماح بدخول سفن مشتقات النفط، وسيتم إدانة وتجريم المحاصر.



إن أي إجتماع لا ينهي أسوأ أزمة إنسانية ولا يجرم مرتكبي هذا الإرهاب هو لقاء عقيم وغير مجدي وانعقاده وعدمه سيان".



وأضاف الحوثي: "وايضا سيتم رفع أسمى آيات الشكر لدول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي باحاطات مجلس الأمن بمنحة الكهرباء بعد اجتمع اللجنة ومناقشتها ان الشعب اليمني الذي يحاصر ويقتل ويعلن المجتمع الدولي اسفه عليه يتم شكر قاتليه مرتكبي جريمة إرهابه بعدوانهم العسكري وحصارهم بدلا من الادانه".