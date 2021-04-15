الملتقى الوطني يدعم مروان البرغوثي لرئاسة فلسطين

وقال القدوة في تصريح بعد وصوله إلى قطاع غزة: سوف يترشح مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية وقررنا في القائمة أن نقوم بدعمه وترشيحه.



وتابع: تزامنا مع الذكرى العشرون لاعتقال مروان البرغوثي من غزة نرسل رسالة له كل التضامن معه في سجنه ونتمنى له التوفيق.



وشدد على أنه لا يجوز المساس أو التعدي على أي مرشح للانتخابات المقبلة من أي جهة كانت، مؤكدا الحق الديمقراطي للفلسطينيين في الانتخابات.



وحول وجوده في غزة قال: الوضع الطبيعي هو أن أكون موجودا في قطاع غزة، فالقطاع عبارة عن حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة وخصوصا في مجال الانتخابات.



وشدد القدوة على أن استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية.