الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 07:40

احتجاجات على منع صلاة التراويح بالمساجد في المغرب

احتجاجات على منع صلاة التراويح بالمساجد في المغرب
ويدخل قرار تعليق صلاة التراويح في المساجد الذي يتم اعتماده للسنة الثانية على التوالي، ضمن حزمة تدابير مشددة اتخذتها الحكومة المغربية لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة خلال شهر رمضان.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنها قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

وردا على ذلك تحدى العشرات من المغاربة في مدينة الفنيدق الواقعة بشمال المغرب حظر التنقل الليلي يوم الثلاثاء وخرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإقامة صلاة التراويح.

وأظهرتهم تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرددون شعارات هذا عيب هذا عار، الإسلام في خطر، والشعب يريد صلاة التراويح، قبل أن تتدخل السلطات لتفريقهم.

وقبلها، نظم مواطنون بمدينة طنجة يوم الجمعة وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات المواطنين ضد قرار إغلاق المساجد في ليالي رمضان ومنع صلاة التراويح، بحسب تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمد آخرون إلى التعبير عن غضبهم تجاه الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين إياها بالتراجع عن قرار المنع.

ووصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال جلسة أمام البرلمان يوم الاثنين بالعاصمة الرباط بثت عبر التليفزيون، قرار فرض الحظر الليلي خلال شهر رمضان بالصعب، مضيفا أن الزمن وحده كفيل بتأكيد نجاعة القرار الذي تم اتخاذه.

وسجل المغرب 503664 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8920 حالة وفاة، فيما جرى تلقيح 4.1 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا، حسب الرصد الصحي اليومي الصادر الأربعاء.
مصدر : وكالات
رقم : 927305
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
15 نيسان 2021
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
14 نيسان 2021
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
14 نيسان 2021
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
14 نيسان 2021
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
14 نيسان 2021
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
14 نيسان 2021
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
13 نيسان 2021
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
13 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا