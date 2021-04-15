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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 08:44

رئيسة وزراء صربيا: بلغراد عازمة على تطوير العلاقات مع طهران

رئيسة وزراء صربيا: بلغراد عازمة على تطوير العلاقات مع طهران
واشارت برنابيتش خلال لقائها السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور الى المشاكل القائمة في طريق تنمية العلاقات بين البلدين، معربة عن املها بازالة هذه المشاكل في ظل بذل الجهود المشتركة.

واشادت رئيسة وزراء صربيا كذلك بالمواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول من ضمنها صربيا، مهنئة ايران بنجاح علمائها في انتاج لقاح كورونا في ظروف الحظر.

من جانبه اشار السفير الايراني في بلغراد الى المواقف المتقاربة والمشتركة بين البلدين في المجالات السياسية والدولية وقال: لا سبب يدعو لعدم التعاون بين بلغراد وطهران وان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للتعاون مع صربيا في مختلف الابعاد والمستويات.

واكد حسن بور ضرورة تطوير التعاون المنسجم والشامل والمتوازن بين البلدين.

ولفت السفير الايراني الى الاداء الجيد للحكومة الصربية في ادارة ازمة كورونا والتطعيم، مرحبا برغبة حكومة بلغراد بالتعاون في انتاج لقاح كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 927320
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