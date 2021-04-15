الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 08:49

جونسون يحذر الاتحاد الأوروبى من توقيف الاتفاق التجارى مع بريطانيا

جونسون يحذر الاتحاد الأوروبى من توقيف الاتفاق التجارى مع بريطانيا
وحث المتحدث الرسمي باسم جونسون ، البرلمان الأوروبي على ضمان المصادقة على الاتفاق بحلول نهاية الشهر ، كما تم الاتفاق عليه سابقًا حيث دخل الاتفاق التجاري حيز التنفيذ مؤقتًا في 1 يناير الماضي، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وحُددت مهلة للتصديق نهاية فبراير، لكن الكتلة طلبت التمديد حتى نهاية شهر ابريل الجاري.

وطلب الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت لأن المعاهدة المكونة من 1246 صفحة لم تتم ترجمتها إلى جميع اللغات الرسمية للاتحاد بعد ، ومع ذلك، رفض نواب البرلمان الأوروبي تحديد موعد للتصويت على الصفقة وهو ما يعنى أن هناك خطرًا من مرور الموعد النهائي الجديد للتصديق دون قرار.

وقال المتحدث باسم جونسون بعد ظهر يوم الأربعاء: "اتفقنا على تمديد فترة تصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق حتى 30 أبريل. نتوقع منهم أن يكملوا عملية التصديق وفق هذا الجدول الزمني".

ورفض المتحدث التعليق على كيفية رد المملكة المتحدة إذا فشل الاتحاد الأوروبي فى التصديق على الصفقة بحلول نهاية الشهر.

وقال إنه لن ينجر إلى "توقع موقف افتراضي".

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم لن يصوتوا على الصفقة حتى يتم طمأنتهم بأن المملكة المتحدة ستنفذ الاتفاقية بالكامل.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن غضبه الشهر الماضي عندما مددت المملكة المتحدة من جانب واحد فترة السماح لفحص البضائع التي تنتقل عبر البحر الأيرلندي من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية ، وتم تعليق التعاملات المالية المقرر وصولها في بداية أبريل لمدة ستة أشهر من قبل المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن التعليق "مؤقت" و"محدود المدة" وإن بروتوكول أيرلندا الشمالية سيظل ساري المفعول بالكامل.

ومن المقرر أن تصوت لجنتا الشؤون الخارجية والتجارة بالبرلمان الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، لكن الجلسة العامة الرئيسية للتصديق على التصويت ستؤجل.

وقال كريستوف هانسن، عضو البرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ الذي يقود إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اللجنة التجارية، إن التصويت النهائي سيتم تأجيله بسبب الحاجة إلى إحراز تقدم في خارطة الطريق من أجل تنفيذ عملي وكامل للاتفاق.
مصدر : وكالات
رقم : 927324
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
15 نيسان 2021
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
14 نيسان 2021
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
14 نيسان 2021
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
14 نيسان 2021
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
عراقجي: سنحضر المحادثات فی فیینا بقوة واقتدار
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس روحاني يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
14 نيسان 2021
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
نقل المرجع ناصر مكارم الشيرازي إلى أحد مستشفيات طهران
14 نيسان 2021
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
ناشطة فلسطينية: المطلوب تدويل قضية الأسرى
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
مستشار لرئيس حركة النهضة: التوتر السياسي في تونيس لا زال مرتفعاً
المراسلة معصومة فروزان
14 نيسان 2021
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
13 نيسان 2021
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
13 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة
الملف الايراني يختم تذكرة الذهاب والإياب لِأوسين وكوهين ..
واقعة منشأة نطنز النووية.. حادثة عرضية أم عملية تخريبية؟
صوت ايران الأقوى في اجتماع فيينا