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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 11:24
بعد الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة..

مندوب فلسطين بالامم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين امميين

مندوب فلسطين بالامم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين امميين
وأشار منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوترات في القدس الشرقية المحتلة نتيجة لاستمرار الكيان الإسرائيلي في انتهاكاته ضد الفلسطينيين وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، إلى استمرار فرض القيود على الوصول إلى الحرم الشريف، حتى في شهر رمضان المبارك.

كما تطرّق في رسائله إلى مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لوجبات الإفطار المعدة لتوزيعها على الصائمين بالقرب من المسجد الأقصى، ومداهمة المجمع، ومضايقة موظفي الأوقاف وترهيبهم، إلى جانب مواصلة جنود الاحتلال مهاجمة المصلين بعد صلاة التراويح، مما أدى الى مواجهات وإصابة عدد من المدنيين.

وأشار منصور إلى مواصلة "إسرائيل" التدخل في العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، واعتقالها للعديد من المرشحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإصدار استدعاءات لمختلف المرشحين المقدسيين للاستجواب، إلى جانب قيودها المتكررة المفروضة على محافظ القدس عدنان غيث.

وأكد أن هذه الإجراءات تكشف عن النوايا السيئة للقوة القائمة بالاحتلال لتقويض مشاركة سكان القدس الفلسطينيين، ومرشحيها في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيعيق حقهم في المشاركة في هذه العملية الوطنية الديمقراطية، ويعيق في النهاية حقهم في تقرير المصير.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة دون استثناء، مشددا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبشكل فوري بإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، إلى جانب الاستفزازات والاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

كما دعا إلى الضغط لوقف العوائق الإسرائيلية لمشاركة المقدسيين الفلسطينيين في العملية الانتخابية وتجنب إعاقتها للانتخابات سواء في القدس أو بقية فلسطين المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 927340
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