تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار

والمشاريع الاربعة التي تم تدشينها هي؛ انتاج الايثان في مصفى "بارسيان سبهر" في مدينة مهر، فصل الايثان في مصفى "بارسيان سبهر" في مدينة عسلوية، الوحدة الاولى لانتاج المواد المساعدة على التفاعل للبولي بروبيلين في مدينة شازند، الوحدة الاولى لانتاج البولي اثيلين الثقيل في مدينة شازند.



وياتي تدشين هذه المشاريع في سياق تحقيق القفزة الثانية في الصناعة البتروكيمياوية التي بدات العام الماضي بتدشين 13 مشروعا.



ومع الاستثمار الكامل لمشاريع القفزة الثانية للصناعة البتروكيمياوية ستصل طاقة البلاد الى 100 مليون طن سنويا، ما يلعب دورا مهما في الحيلولة دون بيع الخام.



وكان المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية قد اعلن بان طاقة البلاد بلغت 90 مليون طن نهاية العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس).