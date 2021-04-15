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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 11:28

اليونسكو تتبنى قرارا جديدا بشأن القدس القديمة

اليونسكو تتبنى قرارا جديدا بشأن القدس القديمة
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، امس الأربعاء، إن تبني المجلس التنفيذي لليونسكو القرار جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

واعتبر الفايز أن القرار يؤكد الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن القرار جدد التأكيد على اعتبار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة.

وقال إن القرار يؤكد قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس التي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل الكيان الإسرائيلي، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وثبّت قرار اليونسكو تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد.

وطالب القرار بسرعة تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة رصد تفاعلي من اليونسكو إلى القدس بشأن إجراءات الكيان الصهيوني، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.
 
مصدر : وكالات
رقم : 927343
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