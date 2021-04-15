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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 11:29

المقداد يؤكد على ضرورة وصول المساعدات لمستحقيها دون تسييس

المقداد يؤكد على ضرورة وصول المساعدات لمستحقيها دون تسييس
وخلال الاجتماع أثنى الوزير المقداد على الجهود التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي في سورية والمساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين مؤكداً ضرورة وصولها إلى مستحقيها وعدم تسييسها من بعض الدول التزاما بمبادئ العمل الإنساني.

وأشار الوزير المقداد إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يتعرض لها الشعب السوري والناجمة عن الآثار السلبية القاسية التي خلفتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المخلصة للوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته الصعبة.

بدوره عبر الداوودي عن تقديره للتسهيلات المقدمة من الحكومة السورية لبرنامج الغذاء العالمي مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين ومؤكداً على ضرورة العمل للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب السوري.

وحضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام وعبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وعلي دغمان من إدارة المنظمات ويامن بدر من مكتب الوزير كما حضره من الجانب الأممي كورين فلايشر مديرة المكتب الإقليمي للبرنامج وشون أوبراين الممثل القطري للبرنامج في سورية ونيكولا اسكارونزا المساعدة الخاصة للممثل القطري وأليسار الجندي مسؤولة البروتوكول.
رقم : 927344
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