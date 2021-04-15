روحاني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمائة

وأضاف روحاني في كلمة له بثها التلفزيون الإيراني إنه "في حال عادت أطراف الاتفاق النووي الى تنفيذ بنوده، سنعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% فقط كالسابق"، مبيناً "لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لكن نشاطاتنا النووية سلمية خلافا للأطراف الاجنبية التي تملك ترسانة نووية".



وأعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، مساء الثلاثاء، أن "الاستعدادات التنفيذية لقرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، رداً على استهداف منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة اصفهان وسط إيران، وسط اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.