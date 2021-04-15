روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد

وقال الرئيس روحاني في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم تدشين 4 مشاريع وطنية للصناعة البتروكيمياوية: اننا لم نصل لغاية الان الى ذروة موجة كورونا الرابعة ومن المتوقع ان نشهد اياما اشد في بعض المحافظات خلال الاسبوع القادم.



واضاف: نامل بان نخرج من هذا المسار والذروة خلال الاسابيع القادمة.



واشار الى ان الفيروس البريطاني انتشر في جميع محفظات البلاد تقريبا وقال: لو لم يكن الفيروس البريطاني لما شهدنا هذه الذروة من انتشار المرض، وبطبيعة الحال كانت هنالك سلسلة مشاكل بعد عيد النوروز (بدا في 21 اذار/مارس) الا ان اساس المشكلة هو ان الفيروس البريطاني دخل من العراق الى خوزستان ومنها الى المحافظات المجاورة ومن ثم الى انحاء البلاد.



واعتبر رئيس الجمهورية مراسم اجتماعية كالتجمعات في الاعراس ومجالس العزاء والزيارات الاسرية خاصة في عيد النوروز بانها كانت مؤثرة ايضا في سرعة انتشار المرض.



واكد بان الحل لقضية كورونا يكمن في اللقاح قائلا: ينبغي علينا استيراد انواع اللقاحات التي يمكننا استيرادها وعلى شركات القطاع الخاص بذل الجهود في هذا المجال لاننا لا يمكننا انتظار اللقاح الداخلي حتى الصيف، وعلينا الاستفادة من اللقاحات الخارجية في فصل الربيع.