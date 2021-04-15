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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 12:31
بحراسة الاحتلال.. المتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا للأقصى
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بأن 185 مستوطنا تقدمهم المتطرف يهودا غليك ا
مصدر :
وكالات
رقم :
927353
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