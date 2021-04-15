الدبيبة في موسكو لبحث التعاون والعلاقات الثنائية

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس الحكومة الروسية، بأنه من المقرر أن يبحث رئيسا الحكومتين الروسية والليبية المسائل الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك آفاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.