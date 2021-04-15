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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 13:30

مستشار السيد الخامنئي: مدى صواريخنا مرتبط بالتهديد

مستشار السيد الخامنئي: مدى صواريخنا مرتبط بالتهديد
وقال العميد دهقان في مقابلة صحافية إن " زيادة مدى الصواريخ الإيرانية مرتبط بالتهديد وسنزيد مدى صواريخنا بحسب نوع التهديد الذي يحدق بنا"، مضيفاً إن "القدرة الصاروخية الإيرانية خط أحمر ولا يمكن التفاوض بشأنها وهذا الأمر أصبح منتهيًا".

ولفت في حديث لقناة المسيرة اليمنية إلى أن "إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان، وقوتنا ترصد جميع التحركات المعادية، وقد قطعنا أشواطا كبيرة في جميع القطاعات العسكرية ولدينا خطط لمواجهة أي عدوان".

ونفى مستشار السيد علي الخامنئي للشؤون العسكرية، وجود قيود تسليحية على إيران ما عدا في أسلحة الدمار الشامل التي لا نسعى لحيازتها.

وبشأن استهداف منشأة نطنز النووية الاحد الماضي، قال "ليس مهمًّا من يتبنى هجوم نطنز أو ينفيه، المهم أنه حصل ضمن إطار المثلث العبري العربي الأمريكي ولا يمكن أن تتنصل الولايات المتحدة منه، وهدف كيان العدو من شنّ هجماتٍ على سفننا في أعالي البحر هو خلق جو من التوتر والحرب وإذا حصل ردّ من الطرف المقابل فهذا شيء طبيعي كردة فعل".

وفيما يتعلق بوجود إيران من الناحية العسكرية في سوريا، قال "وجودنا الاستشاري في سوريا مستمر طالما طلبت الحكومة السورية منا ذلك".

وبشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، قال "رفع إيران نسبة التخصيب إلى 60% ليس تهديدا لدول المنطقة، وفي المقابل نحن أيضًا لا نعتبر دول المنطقة تهديدا لنا، والوجود الأجنبي في المنطقة سبب جميع المشاكل والتوترات فيها، وقدرتنا الدفاعية هي لصالح المنطقة ولن تكون ضد الدول الإسلامية".

وشدد على أن السعودية ليست عدوا للجمهورية الإسلامية، لكنه قال "إذا قامت بتحركات خبيثة ضمن إطار التحالف العربي الغربي الصهيوني فحينها ستكون نظرتنا إليها مختلفة"، مضيفاً "الشعب اليمني المظلوم يتعرض لهجوم وحشي تحت الحصار والجوع وعلى جميع البشرية أن تُظهر ردة فعل إزاء هذه الفاجعة ".

 
مصدر : وكالات
رقم : 927367
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